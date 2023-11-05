В России разработали импортозамещающее ПО для планирования дорог

Российская IT-компания Simetra разработала программное обеспечение (ПО), которое позволяет переносить транспортные модели, созданные с использованием иностранного ПО, в российскую цифровую платформу RITM. Транспортные модели используются для разработки документов по транспортному планированию и прогнозам в сфере транспорта. Это важно для всех городов России с населением свыше 500 тысяч человек.

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Технология разработана, чтобы обеспечить безболезненный переход на российское ПО, не теряя точности и логики важных моделей. RITM, или Realtime Integrated Transport Monitoring & Modelling & Management, это экосистема, которая объединяет данные и инструменты для эффективного управления транспортными системами. Эта платформа позволяет следить за транспортом, создавать модели и другие функции.