Эксперты назвали самый оптимальный для покупки подержанный автомобиль

Несмотря на популярность автомобиля Ford Focus 2-го поколения, который удовлетворяет покупателей не только своей стоимостью, но и сроком службы, эксперты рекомендуют присмотреться к совершенно другой марке авто.

По мнению экспертов, Volkswagen Jetta 5-го поколения того же ценового сегмента сможет стать отличной заменой Ford. Данная модель вышла на рынок до 2010-го года, поэтому не обладает большим пробегом.

Сейчас купить Volkswagen можно за полмиллиона рублей. При этом на его одометре будет не более 150 тысяч километров, а сама машина останется в хорошем состоянии, передает AvtoDrug.

По данным дилеров Autonews, в московских автомагазинах закончились Lada Vesta стандартной комплектации с 90-сильными двигателями. В ближайшее время новых поставок в автосалоны также не ожидается.

Недавно стало известно, что власти Калужской области планируют возобновить работу бывших заводов Volkswagen, Peugeot и Volvo. Сейчас для производств уже определен вектор развития.