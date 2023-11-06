Между Ростовом и Крымом начали строить железную дорогу

Между Крымом и Ростовом-на-Дону началось строительство железной дороги, которая пройдет через новые регионы. Об этом заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий РИА Новости 6 ноября.

© Парламентская газета

Он рассказал о начале строительства второго проекта со стороны Донецка.По этому проекту железная дорога, пройдет от Акимовки (поселок в Запорожской области) до Ростова через Бердянск и Мариуполь.

«Этот проект уже начат. Акимовка ниже Мелитополя, юго-западнее находится, как раз железнодорожный узел, с которого пойдет строительство», — рассказал Балицкий.

Глава региона отметил, что этот маршрут обезопасит движение железнодорожного транспорта от обстрелов ВСУ. Сейчас снабжение войск проходит по железной дороге, идущей вдоль города Пологи в направлении Орехова, через Камыш-Зарю на Волноваху. Украинские военные обстреливают этот маршрут.

Балицкий подчеркнул, что существующая железная дорога не только небезопасна, но и устарела. Строительство новой существенно отразится и на развитии экономики региона, уверен губернатор. Запуск хотя бы одной колеи даже на тепловозной тяге не только решит проблемы военных, но и позволит вывозить зерно, железную руду, лом, уголь и другие материалы.

«Потому что ездить через Крымский мост не только далеко, но еще и сегодня мост является объектом повышенной опасности», — сказал Балицкий.