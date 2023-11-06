Между Ростовом и Крымом начали строить железную дорогу
Между Крымом и Ростовом-на-Дону началось строительство железной дороги, которая пройдет через новые регионы. Об этом заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий РИА Новости 6 ноября.
Он рассказал о начале строительства второго проекта со стороны Донецка.По этому проекту железная дорога, пройдет от Акимовки (поселок в Запорожской области) до Ростова через Бердянск и Мариуполь.
«Этот проект уже начат. Акимовка ниже Мелитополя, юго-западнее находится, как раз железнодорожный узел, с которого пойдет строительство», — рассказал Балицкий.
Глава региона отметил, что этот маршрут обезопасит движение железнодорожного транспорта от обстрелов ВСУ. Сейчас снабжение войск проходит по железной дороге, идущей вдоль города Пологи в направлении Орехова, через Камыш-Зарю на Волноваху. Украинские военные обстреливают этот маршрут.
Балицкий подчеркнул, что существующая железная дорога не только небезопасна, но и устарела. Строительство новой существенно отразится и на развитии экономики региона, уверен губернатор. Запуск хотя бы одной колеи даже на тепловозной тяге не только решит проблемы военных, но и позволит вывозить зерно, железную руду, лом, уголь и другие материалы.
«Потому что ездить через Крымский мост не только далеко, но еще и сегодня мост является объектом повышенной опасности», — сказал Балицкий.
Как писала «Парламентская газета», ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что несколько южных субъектов РФ обсуждают перспективы объединения в макрорегион. Речь идет о ДНР, ЛНР, Ростовской и Воронежской областях. Пушилин рассказал, что недавно обсуждал этот вопрос с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.