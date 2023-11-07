АвтоВАЗ существенно снизил цены на плановое обслуживание Lada

Портал «Лада.онлайн» выяснил, что с ноября изменились рекомендованные максимальные цены технического обслуживания всех моделей Волжского автозавода. Проведение регламентных работ у официальных дилеров стало доступнее на 500-7000 рублей. Единственное исключение — Granta Drive Active: первое, второе, четвертое и шестое ТО подорожали, третье и пятое — стали дешевле.

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Владельцы обычных Lada Granta на каждом плановом ТО смогут сэкономить от 900 до 1800 рублей, обладатели Vesta станут платить меньше на 1400-2900 рублей. Максимальная выгода на четвёртом ТО для Niva Legend: аж 7000 рублей. На обслуживание Niva Travel скидки поменьше: от 400 до 2200 рублей.

Для Lada Largus цена регламентного ТО снизилась на 1300-4800 рублей, в случае с XRay дисконт составляет от 1300 до 3400 рублей. Впрочем, обе модели давно не выпускаются, а рекомендуемые цены на техобслуживание учитывают пробеги только до 90 тысяч километров (ТО-6) для гарантийных машин моложе шести лет.