В России в продаже появится флагманский кроссовер от Jaecoo

Компания Jaecoo готовится представить на рынке России в 2024 году сразу несколько новых моделей. В их числе окажется и флагманский кроссовер.

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Кроссовер Jaecoo J8 должны были представить на рынке России в конце текущего года. Однако презентация была перенесена производителем из-за растущего спроса. Модель J8 будут предлагать в разных исполнениях - с 5- и 7-местной компоновкой салона. Известно, что кроссовер отличается теми же габаритами, что и Chery Tiggo 9.

В оснащении Jaecoo J8 предусматривается бензиновый двигатель рабочим объемом 2 литра. Производительность установки составляет 261 л.с. В паре с мотором работает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач или 8-ступенчатая АКПП. В оснащении предусматривается система переднего или полного привода. Производитель все еще не раскрывает более подробные сведения о технических параметрах паркетника.

В 2024 году на рынке появятся еще 2 модели. Они будут отличаться гибридными силовыми установками. Сообщается, что автомобили ориентированы на потребителей, которые заботятся о сохранности окружающей среды. Одна из моделей представляет собой гибридную модификацию кроссовера J8. В оснащении предусматривается базовый 2-литровый двигатель, работающий на бензине, и электромотор.

На рынке также появится гибридное исполнение Jaecoo J7. Известно, что автомобиль получит в оснащение бензиновый силовой агрегат рабочим объемом 1.6 литра. Производительность такой установки составляет 186 л.с. Работает она в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Нет информации, какой двигатель будет работать в паре с базовым мотором.