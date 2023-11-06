General Motors отложила начало производства электрических Chevrolet Silverado EV

General Motors отложила начало производства полностью электрических Chevrolet Silverado EV
По сообщениям различных СМИ США, компания General Motors отложила начало производства полностью электрических Chevrolet Silverado EV и GMC Sierra EV на своем заводе Orion недалеко от Детройта как минимум на несколько лет.
До тех пор комплекс Factory Zero в Детройте будет единственным, производящим эти две модели электрических грузовиков. Представитель компании якобы сообщил СМИ о необходимости дальнейшей модернизации площадки «Орион», прежде чем она станет финансово жизнеспособной для производства электромобилей.
Также поступают сообщения о том, что корпорация переоценила спрос на пикапы с аккумуляторным питанием и больше не видит необходимости производить их на двух площадках одновременно. В GM пока воздерживаются от комментариев.
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