General Motors отложила начало производства электрических Chevrolet Silverado EV

По сообщениям различных СМИ США, компания General Motors отложила начало производства полностью электрических Chevrolet Silverado EV и GMC Sierra EV на своем заводе Orion недалеко от Детройта как минимум на несколько лет.

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До тех пор комплекс Factory Zero в Детройте будет единственным, производящим эти две модели электрических грузовиков. Представитель компании якобы сообщил СМИ о необходимости дальнейшей модернизации площадки «Орион», прежде чем она станет финансово жизнеспособной для производства электромобилей.