Концептуальный кроссовер Aston Martin Lagonda 2009 выставили на продажу

Основная черта концептуальных автомобилей заключается в том, что производители имеют свободу воплощать в жизнь самые смелые дизайнерские идеи без риска подвергнуться критике. Пример такого творческого подхода – концепт Lagonda от Aston Martin 2009 года, который стал предвестником их первого шага в мир SUV, предшествуя официальному релизу модели DBX. Этот редкий экземпляр был выставлен на продажу на одной из торговых площадок, сообщает Центральная Служба Новостей.

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Представленный на автосалоне в Женеве в 2009 году, концепт был создан под руководством дизайнера Aston Martin Марека Райхмана. Изначальная задумка состояла в возрождении марки Lagonda и занятии лидирующих позиций среди премиум SUV от известных брендов, но планы изменились.

Дизайн концепта под маркой Lagonda должен был выделяться среди уже существующих моделей бренда. Lagonda знаменита клиновидным дизайном своих авто, включая Aston Martin Lagonda Taraf. На момент появления концепта он был без аналогов, но теперь в его передней части можно усмотреть черты Chrysler, а в задней – Bentley Flying Spur.

Концептуальный автомобиль оснащен 22-дюймовыми легкосплавными дисками с дуплексными спицами, углеродно-керамическими тормозами и пневматической подвеской. Интерьер обшит кожей оттенков Bitter Chocolate и Magnolia, декорирован глянцевыми черными акцентами и включает в себя четыре отдельных кресла, шелковые коврики для ног сзади и панорамную крышу.