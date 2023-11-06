Стали известны новые автомобили Exeed для России в 2024 году

Китайский автобренд Exeed планирует вывести на рынок России пять новинок в 2024 году. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на представителей компании. Так, в частности, в РФ появится семейство полностью электрических автомобилей Exlantix.

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«Мы рады сообщить, что у нас есть несколько новых моделей для вывода на российский рынок. Среди них в серии Exlantix будут представлены модели ES и ET, которые воплощают нашу приверженность инновациям и совершенству», – рассказали «Китайским автомобилям» представители Exeed.

У седана Exlantix ES предусмотрено три варианта моторов. Начальная комплектация оснащается электродвигателем мощностью 252 л.с. Более мощная версия — электромотором 313 л.с. А на полноприводный вариант седана устанавливаются два электродвигателя суммарной мощностью 480 л.с. Максимальный запас хода составляет 700 км.

Модель Exlantix ET — полноразмерный кроссовер длиной почти пять метров. У Exlantix ET есть целых четыре варианта силовых установок. Первые две – моноприводные с двигателями на 252 или 313 л.с. Третья модификация предлагает полный привод с совокупной мощностью 480 л.с. Четвертая модификация оснащается двигателем с отдачей 561 л.с.

Кроме того, в 2024 году на российском рынке появятся гибридная версия модели Exeed RX, а также новые кроссоверы LX и TXL.

Ранее сообщалось, что новое поколение американского внедорожника Jeep Wrangler появится в 2028 году. Покупателям модель предложат с двумя типами силовой установки. Первая версия будет оснащаться исключительно электромоторами, а в конструкции второй, помимо электродвигателей, предусмотрен двигатель внутреннего сгорания (ДВС), который работает в качестве генератора для подзарядки тягового аккумулятора.