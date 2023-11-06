Dongfeng начал производство кроссоверов Venucia V-Online на водороде

Китайская компания Dongfeng начала выпуск нового водородного кроссовера Venucia V-Online, сообщает carnewschina.com.

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Автомобиль создан на основе концепт-кара Venucia Ve, представленного в декабре прошлого года на автосалоне в Гуанчжоу. Длина модели составляет 4658 мм при колесной базе 2850 мм. Кроссовер оборудован блоком топливных элементов, который приводит в действие 217-сильный электромотор. Максимальная скорость кроссовера — 165 км/ч.

Цена водородной версии V-Online начинается от 999 тыс. юаней (12,9 млн рублей по курсу на момент публикации).

Согласно планам Dongfeng, компания планирует ежегодно выпускать по две новые модели. Автопроизводитель рассчитывает продавать 300 тыс. машин в год и позже нарастить объем реализации до 500 тыс. единиц.

До этого стало известно, что китайский автобренд Exeed планирует вывести на рынок России пять новинок в 2024 году. Так, в частности, в РФ появится семейство полностью электрических автомобилей Exlantix. Кроме того, в РФ появится гибридная версия модели Exeed RX, а также новые кроссоверы LX и TXL.