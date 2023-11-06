Toyota показала супергеройский пикап

Новое поколение пикапа Toyota Tacoma стало главным героем фирменного стенда японского автопроизводителя на выставке тюнинга SEMA Show 2023 года в Лас-Вегасе. Вместе с концептуальной моделью Toyota Tacoma X-Runner Concept компания показала Toyota Tacoma The Blue Beetle, посвящённую главному герою фильма «Синий Жук» об одноимённом супергерое вселенной комиксов DC Comics. На широкий экран картина вышла летом 2023 года, а осенью публике показали автомобиль по её мотивам.

© Toyota

Пикап получил ливрею, которую разработали дизайнеры Warner Bros. Оформление автомобиля вдохновлено персонажем Синего Жука, его костюмом и общей эстетикой фильма.

Оформлением машины занималась компания Complete Customs, которая смогла объединить в ливрее тонкие розовые и пурпурные элементы с тёмно-синим основным цветом, а для завершения образа были также добавлены оригинальные ступеньки Toyota Predator и насадки на патрубки выхлопной системы.

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota