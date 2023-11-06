Автобренд Li Auto покажет свой первый минивэн на автосалоне в Китае

Китайская компания Li Auto на открывающемся 17 ноября в Гуанчжоу автосалоне представит первый в своей истории минивэн. Об этом сообщает carnewschina.com. Модель называется Mega.

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По данным издания, автомобиль построен на платформе Whale. Его длина составляет 5300 мм. Кузов минивэна получил обтекаемые формы, благодаря чему производителю удалось достичь самого низкого коэффициента сопротивления в сегменте. Среди особенностей машины — выдвигающиеся ручки дверей и аэродинамические колесные диски.

Автомобиль получит батарею емкостью 100 кВт. ч. Запас хода составит около 600 км. Цены на автомобиль в Китае будут начинаться от 500 тыс. юаней (6,3 млн рублей по курсу на момент публикации). Предпродажи начнутся в ноябре.

До этого стало известно, что японский концерн Toyota Motor с начала производства в 1935 году выпустил 300 млн автомобилей.