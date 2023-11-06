В России начали предлагать новые кроссоверы BMW X5

В России сразу несколько дилеров начали предлагать клиентам новые BMW X5. Автомобили поставляются по схеме параллельного импорта.

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Новые кроссоверы BMW X5 представлены в России с широкой моторной линейкой. Однако стоимость оказалась слишком высокой. В одном из автосалонов Москвы BMW X5 предлагается по цене от 11 700 000 рублей. На родном рынке модель в аналогичном исполнении оценивается в 2 500 000 рублей в переводе валют.

Речь идет о комплектации с турбированным дизельным двигателем, рабочим объемом 3 литра. Его производительность составляет 286 л.с., а работает он в паре с 8-ступенчатой трансмиссией. В оснащении такого кроссовера есть М-пакет, который предполагает наличие спортивных кресел и специального обвеса. Автомобиль оборудован климат-контролем на 4 зоны, акустической системой премиального класса и комплексом ассистентов водителя. Кроме того, производитель предусмотрел расширенный пакет систем безопасности.

Еще один автомобиль предлагается в России по цене 12 400 000 рублей. В комплектации заявлен турбированный двигатель, производительностью 340 л.с. Есть и другие варианты оснащения автомобилей с дизельными и бензиновыми моторами. Почти все они предлагаются по цене 15 000 000 рублей.

Новые BMW X5 также предлагаются в автосалонах на северо-западе Москвы. Там покупателям доступны дизельные машины в исполнении xDrive30d. Стоимость таких автомобилей начинается от 12 600 000 рублей и заканчивается на отметке 14 900 000 рублей. Продавец сообщил, что кроссоверы, оснащенные бензиновыми силовыми агрегатами, уже распроданы. Однако в ближайшее время ожидаются свежие поставки машин.