Tesla запустит производство электромобилей за 25 тысяч евро в Германии

Tesla рассматривает возможность производства новой модели электромобиля на своем заводе в Германии с базовой ценой около 25 тысяч евро, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники в компании. Это почти в два раза меньше его нынешней стоимости.

Столкнувшись с жесткой конкуренцией между производителями автомобилей за предложение доступных электромобилей, владелец компании Tesla Илон Маск, как сообщает агентство, готовит новое "ценовое наступление". Точная дата фактического запуска производства пока не уточняется. Немецкий завод в настоящее время занимается производством модели Y, которая позиционируется как лидер продаж электромобилей в Европе. Объявление о предстоящем значительном понижении цен на электромобили было сделано Маском во время визита на предприятие Tesla в немецком Грюнхайде.