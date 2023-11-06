Geely озвучил стоимость нового Emgrand в России

Автопроизводитель Geely раскрыл стоимость нового Emgrand на рынке России. В Беларуси модель оказалась намного дешевле.

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В России предлагается новый седан Geely Emgrand, относящийся к сегменту “C”. По габаритам автомобиль сопоставим с российской Lada Vesta и Kaiyi E5, сборка которого налажена в Калининграде. В комплектации заявлен атмосферный двигатель с рабочим объемом 1.5 литра, который выдает 122 л.с. В передней части седана предусматривается подвеска типа McPherson, а в задней - полузависимая подвеска.

В базовой комплектации производитель предусмотрел механическую коробку передач. В качестве дополнительной опции предлагается автоматическая трансмиссия на 6 ступеней с гидротрансформатором. Недавно производитель опубликовал официальный прайс-лист для данной модели. Минимальная стоимость нового Geely Emgrand в России составляет 1 999 990 рублей. Топовая комплектация оценивается в 2 479 990 рублей.

В Беларуси в продаже предлагается только 2 версии модели. Базовая оценивается в 49.2 тысячи белорусских рублей, а топовая - в 56.9 тысячи белорусских рублей. В переводе валют это составляет 1 432 000 и 1 620 000 рублей. Разница в ценообразовании оказалась существенной.

Однако автомобили в России и в Беларуси имеют разные технические части. Так, в другой стране модель предлагается с вариаторной коробкой передач, а мощность силового агрегата составляет 103 л.с.