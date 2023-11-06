В Казахстане продают ВАЗ-2109, простоявший в гараже более 30 лет

В Шымкенте готовы расстаться с хэтчбеком 1991 года выпуска: за автомобиль без предпродажной подготовки с заводскими пломбами хотят выручить четыре миллиона рублей! Судя по снимкам, «девятка» находится в боксе в частном доме под чехлом. Автомобиль обработан антикором, но следов эксплуатации нет: салон укрыт целлофаном, а на замках и шинах нет следов износа.

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Судя по короткому крылу и низкой приборной панели, речь идёт о раннем выпуске 1991 года. Хэтчбек окаршен бело-дымчатой эмалью, а номерные знаки к ВАЗ-2109 никогда не крепились. Однако хозяин утверждает, что есть документы нового образца, учёт Казахстана, так что проблем с перерегистрацией не возникнет.

Auto.ru

Auto.ru

Auto.ru

Auto.ru

Под капотом карбюраторный 1,5-литровый двигатель (72 силы, 106 Нм), то есть речь идёт о версии ВАЗ-21093. Тяга передается на переднюю ось через 5-ступенчатую «механику». Опций комфорта нет: с завода установлены штампованные диски, задних подголовников нет, отсутствует магнитола, а салон тканевый. Ни задний дворник, ни правое зеркало, ни брызговики на машину не ставились.