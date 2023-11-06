Новый базовый Volkswagen Tiguan: фото, оснащение и цена

В Германии заработал конфигуратор бестселлера третьего поколения. Стартовая цена выросла на 11 процентов, но гамма модификаций урезанная: пока есть два турбомотора и только передний привод. Начальная бензиновая версия — 1.5 eTSI (131 сила, 220 Нм) с 7-ступенчатым «роботом» стоит 36 600 евро. Аналогичный вариант с турбодизелем 2.0 TDI (150 сил, 360 Нм) обойдётся в 41 025 евро.

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У начальной комплектации Volkswagen Tiguan нет имени собственного, а оснащение достойное. Не нужно доплачивать за полностью светодиодные фары, цифровую приборную панель, медиасистему с 12,9-дюймовым тачскрином, климат-контроль, 17-дюймовые легкосплавные диски, камеру заднего вида, систему автоторможения с распознаванием велосипедистов и пешеходов, ассистенты слежения за разметкой и идентификации дорожных знаков.

Volkswagen

Volkswagen

В следующей комплектации Life внешность не меняется, зато добавляются адаптивный круиз-контроль, парковочный ассистент, три зоны климат-контроля и атмосферная подсветка. Только в предтоповой версии Elegance появляется хромированный декор, литые 18-дюймовые диски с направленным рисунком, комфортные передние кресла с массажем и подогревом, обогрев руля, а также бесконтактное открывание багажника.

Volkswagen

Volkswagen

На вершине линейки Tiguan R-Line — «рекламный» автомобиль с презентации. У таких кроссоверов другой аэродинамический обвес, 19-дюймовые колёса, а среди опций — медиасистема с 15-дюймовым тачскрином, кожаный салон, встроенная навигация, проекционный экран, матричные фары, люк в крыше и адаптивная подвеска. Стоит версия R-Line от 47 185 евро.