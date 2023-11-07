В Красноярске снизились цены на бензин

В Красноярске на нескольких автозаправках стоимость бензина снизилась.

Цена марки АИ-92 уменьшилась на 50 копеек – до 53,4 рублей на АЗС «Красноярскнефтепродукт». АИ-95 стал дешевле на рубль и теперь стоит 58,2 за литр.

В сети «25 часов» стоимость АИ-92 снизилась на 85 копеек – до 53,95 рублей. Значительно дешевле стали АИ-95 и АИ-98 – на 2,7 и 2,3 рубля соответственно – до 57,9 и 68,7 рублей за литр.

Цены не изменились на заправках «Газпромнефть» и «Роснефть». Они остаются самыми низкими в городе. АИ-92 стоит 47,55 и 48,25 рублей соответственно, АИ-95 – 52,25 и 51,1 рублей.