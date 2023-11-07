У пикапа Ford Maverick появится «заряженная» версия ST

Американские журналисты познакомились с отчетом «голубого овала» за третий квартал 2023 года и обнаружили в документе, что в разработе находятся новые модификации вседорожника Bronco и безрамного грузовичка Maverick. О расширении линейки упомянуто в одном ряду с Ranger Raptor и Mustang GTD, так что намёк на «заряженные» версии очевиден. Похоже, Maverick получит версию ST с турбомотором 2.3.

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Прототипы Ford Maverick ST впервые попались фотошпионам полтора года назад, так что подготовка к производству мощной версии ведётся давно. Более того, один из энтузиастов уже собрал пикап с турбомотором EcoBoost 2.3 и сообщил, что из-за особенностей платформы доработки не требуют серьёзных переделок.

Ближайший заокеанский «родственник» Maverick — хэтчбек Focus — предлагался в версии ST, и похоже у легкого пикапа тоже будет такое исполнение. Вероятность появления Maverick Raptor невелика, ведь это название Ford использует для высокопроизводительных рамных автомобилей. А вот подробностей о новом «заряженном» Bronco пока нет: версия Raptor появилась относительно недавно, и более экстремальные варианты фотошпионами не попадались. Возможно, гамму пополнит мощный кроссовер Bronco Sport.