Honda добавила пикапу Ridgeline заводскую внедорожную версию

Безрамный грузовичок Honda Ridgeline точечно обновлен к 2024 модельному году. В США дебютировал вариант TrailSport с акцентом на возможности на пересечённой местности. Новая комплектация отличается штатными «зубастыми» 18-дюймовыми шинами A/T, уникальной настройкой амортизаторов и пружин, а также оригинальными стабилизаторами поперечной устойчивости. Honda Ridgeline TrailSport легко узнать по внешнему декору и особому ярко-синему цвету кузова.

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В отличие от кроссовера Honda Pilot TrailSport, обновлённый пикап не порадует увеличенным дорожным просветом. Зато внешние атрибуты «внедорожной» версии присутствуют: задний борт украшен крупной надписью с названием модели, появились серебристые пятиспицевые диски, чёрная радиаторная решётка без хрома и оранжевые акценты в салоне.

Honda

Внутри поменялись все Honda Ridgeline 2024 модельного года. Теперь для грузовичка доступна модернизированная медиасистема с 9-дюймовым тачскрином, улучшенная панель приборов с 7-дюймовым экранчиком, а главное — поменялся центральный тоннель. Увеличилась площадь беспроводной зарядки для гаджетов, стал крупнее подлокотник и подстаканники.

Honda

Изменений по технике не заявлено: Honda верна атмосферному 3,5-литровому двигателю (284 силы, 355 Нм), классическому автомату и полноприводной трансмиссии с индивидуальными бортовыми фрикционами привода задних колес.