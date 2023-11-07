Минтранс ужесточит правила установки дорожных камер

Министерство транспорта подготовило новые требования к установке дорожных камер, в частности, чиновники выступают против расставления комплексов, фиксирующих однотипные нарушения, чаще чем раз в километр. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на одну из редакций проекта.

Сейчас документ проходит внутриведомственное согласование, сообщает газета. В нём, в частности, написано, что зоны контроля камер, фиксирующих одни и те же виды нарушений, не могут находиться ближе 1 км друг к другу в населённых пунктах и не ближе 5 км за городом, однако возможны и исключения.

Ещё одно нововведение — конструкции приборов не должны закрывать собой дорожные знаки и светофоры, а если камера передвижная, то зона контроля может обозначаться стационарными щитами, утверждают журналисты газеты.