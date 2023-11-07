Время ожидания суперкаров Ferrari превысило отметку два года. Гендиректор итальянской компании Бенедетто Винья подтвердил, что книга заказов расписана на весь 2025 год: заказав новую Ferrari сейчас, получить автомобиль можно только в 2026 году. Драйвером продаж стали заряжаемые гибриды: на семейства 296 GTB/GTS и SF90 Stradale/Spider приходится 51 процент заказов. На фоне ажиотажного спроса Ferrari улучшила прогноз по прибыли EBIDA.

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Босс Ferrari заявил журналистам, что разработка первого электромобиля итальянской марки идет с опережением графика. Бенедетто Винья вновь подтвердил, что производство «батарейного» суперкара начнётся в последнем квартале 2025 года, а собирать модель будут на новом заводе в Маранелло. Запустить площадку рассчитывают в июне 2024 года.

Ferrari во второй раз улучшает прогноз по итогам 2023 года: теперь в компании полагают, что прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) достигнет как минимум 2,25 миллиарда евро. Этот показатель лучше предыдущих целевых значений на 2,7 процента. В третьем квартале этого года Ferrari нарастила выручку на рекордные 37 процентов!