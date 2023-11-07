Названы самые дорогие в обслуживании иномарки

"В среднем по России стоимость обслуживания автомобилей в России в текущем году выросла на 21%, но некоторые модели массового сегмента стали особенно невыгодны в вопросах эксплуатации. Например, Volkswagen Polo и Skoda Rapid.



Российские автомобилисты в среднем проезжают около 17 000 километров в год, поэтому примерное количество ТО, которые придется пройти за пять лет - шесть визитов на сервис. Для владельца немецкого автомобиля это обойдется в 68 559 рублей, чешского - в 85 225 рублей", - отметил эксперт.