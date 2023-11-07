Названы самые дорогие в обслуживании иномарки

Volkswagen Polo и Skoda Rapid стали самыми дорогими в обслуживании иномарками
Директор по сервису автомобильного маркетплеса Fresh Александр Носко рассказал "Российской газете" о том, какие машины массового сегмента дороже всего обходятся владельцам.
"В среднем по России стоимость обслуживания автомобилей в России в текущем году выросла на 21%, но некоторые модели массового сегмента стали особенно невыгодны в вопросах эксплуатации. Например, Volkswagen Polo и Skoda Rapid.
Российские автомобилисты в среднем проезжают около 17 000 километров в год, поэтому примерное количество ТО, которые придется пройти за пять лет - шесть визитов на сервис. Для владельца немецкого автомобиля это обойдется в 68 559 рублей, чешского - в 85 225 рублей", - отметил эксперт.
Он также добавил, что самыми дорогими позициями в содержании иномарки на сегодняшний день, помимо топлива, можно назвать стоимость комплектующих и расходников.
"Так, оптика для моделей корейских автопроизводителей в 2023 году стала дороже на 36-47%, а бамперы, фары, каталитические нейтрализаторы для японских и французских авто прибавили в цене примерно 90% в зависимости от модели. Оптовая стоимость трансмиссионных и моторных масел, в свою очередь, выросла в стоимости до 1000 рублей за литр", - объяснил "РГ" Носко.
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