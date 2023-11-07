Toyota отзовет более двух миллионов RAV4 из-за угрозы пожара. Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) подтвердило, что японский автопроизводитель отзывает 1,85 миллиона машин в США, а ещё 306 тысяч машин бесплатно отремонтируют в Канаде и Мексике. Причина глобального отзыва — короткое замыкание и возможное возгорание запасного аккумулятора из-за конструктивного дефекта RAV4 2013-2018 годов.

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Toyota позволяет использовать на RAV4 четвёртого поколения аккумуляторы разного размера, однако 12-вольтовые батареи с крышкой небольшого размера фиксируются слабо. При прохождении крутых поворотов аккумулятор может сместиться, положительная клемма соприкасается с прижимным зажимом, что повышает вероятность короткого замыкания и пожара.

По предварительным данным, только в 2021 году японский автогигант получил 11 жалоб от владельцев Toyota RAV4. В некоторых случаях батарея перегревалась на ходу, в половине инцидентов короткое замыкание происходило после остановки. Toyota готовится бесплатно отремонтировать все машины из группы риска: потребуется поменять аккумуляторный лоток, крышку положительной клеммы и зажим.