VW выпустил для Азии кроссовер повышенной проходимости Taigun 2024

Volkswagen расширил ассортимент кроссоверов с впечатляющей проходимостью за счёт выпуска новой модели Taigun, оборудованной механической коробкой передач. Этот компактный внедорожник представлен на индийском авторынке и ориентирован на покупателей, предпочитающих легкое бездорожье. Он выступает конкурентом для Hyundai Creta Adventure Edition.

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Taigun Volkswagen в Индии сопоставим с европейским вариантом T-Cross. Версия GT Edge Trail Edition получила декоративные черно-красные элементы, поперечные бруски над рейлингами, темные колесные диски, агрессивные шины, контрастную окраску крыши и элегантные шильдики. Интерьер также претерпел изменения: педали из нержавеющей стали, обивка из кожзаменителя с текстурой Trail и подсветка придают автомобилю особый стиль.

Специальная версия не включает такие возможности, как цифровая приборная панель, вентилируемые сиденья, полностью светодиодные фары и дополнительные подушки безопасности. Однако в автомобиле предусмотрен встроенный видеорегистратор. Taigun GT Edge Trail Edition оснащён 1,5-литровым турбированным мотором, выдающим 150 лошадиных сил и 250 Нм крутящего момента, совмещённым с 6-ступенчатой механической коробкой передач, передающей мощность на передние колеса.