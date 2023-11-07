В России появился китайский минивэн FAW Bestune M9

Китайский минивэн FAW оценили в России почти в шесть миллионов рублей. У одного из дилеров появилась в продаже модель FAW Bestune M9 — на это обратила внимание «Российская газета». За минивэн, который официально на нашем рынке не представлен, продавец просит 5 950 000 рублей: во столько обойдется однообъемник 2023 года выпуска с двухлитровым турбомотором, дополненным 48-вольтовым стартер-генератором.

M9 — это прямой конкурент другого китайского минивэна, GAC GN8, а также самая крупная модель в линейке Bestune. Она представляет собой демократичный вариант роскошного Hongqi HQ9: салон оформлен проще (без деревянных вставок в салоне и ультрароскошных сидений), опций меньше. Соответственно, и стоит он в Китае меньше: 230-250 тысяч юаней (2,9-3,2 миллиона рублей) против 360 тысяч юаней (4,57 миллиона) за Hongqi HQ9.

AutoHome.com.cn

AutoHome.com.cn

AutoHome.com.cn

AutoHome.com.cn

AutoHome.com.cn

AutoHome.com.cn

AutoHome.com.cn

AutoHome.com.cn

AutoHome.com.cn

Силовая установка у Bestune M9 и HQ9 одинаковая: «турбочетверка» объемом 2,0 литра мощностью 252 лошадиные силы, которой помогает 48-вольтовый стартер-генератор. Коробка передач в обоих случаях — восьмидиапазонный автомат, а привод только передний. С места до 100 километров в час M9 разгоняется за 8,9 секунды, максимальная скорость составляет 200 километров в час.