Самая дешевая из практичных Lada исчезла из продажи

Компания АвтоВАЗ скорректировала прайс-листы на семейство Lada Granta, из которых исчез универсал в самой доступной версии исполнения за 720 000 рублей.

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"По факту простые универсалы не производились с конца прошлого года. Как только был продан последний - машину убрали. При этом универсал-кросс доступен всегда", - сообщили на АвтоВАЗе сообществу Лада.онлайн.

Решение отказаться от модификации продиктовано отсутствием спроса.

Lada Granta в кузове седан является на данный момент самым доступным новым автомобилем на российском рынке: цена стартует от 699 900 рублей. Лифтбек стоит на 40 тысяч рублей дороже, купить хэтчбек можно начиная от 778 500 рублей, универсал - от 719 300 рублей, Lada Granta Cross стоит 945 900 рублей минимум.

Lada Granta предлагается с 90-сильным 8-клапанным мотором 1,6 литра, а также 16-клапанным агрегатом аналогичного объёма мощностью 106 л.с. Оба двигателя агрегатированы 5-ступенчатой МКПП.