Suzuki поделилась подробностями о Swift нового поколения

Suzuki раскрыла подробности о Swift нового поколения. На автовыставке в Токио японская компания вживую продемонстрировала концепт малолитражки пятого поколения, которая получит серийное воплощение в 2024 году — спустя восемь лет после премьеры актуальной генерации. Внешне хэтчбек изменился скорее эволюционно, чем революционно, почти сохранил прежние габариты, но получил новый салон и двигатель, дополненный стартер-генератором.

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В начальном исполнении Suzuki Swift пятого поколения получит 1,2-литровый трехцилиндровый «атмосферник» Z12E, который в компании характеризуют как высокоэффективный и экономичный. Он будет работать по схеме «мягкого» гибрида. Пару ему составит вариатор, привод передний либо полный.

Carscoops.com

Carscoops.com

Carscoops.com

Carscoops.com

Carscoops.com

Carscoops.com

Carscoops.com

Carscoops.com

Carscoops.com

На некоторых рынках супермини могут предложить с «чистым» ДВС без стартер-генератора, а на других (например, в Европе) может появиться более мощный гибрид. Как бы то ни было, пока никаких характеристик силовых установок нет.

В Японии гамма Swift будет состоять из трех комплектаций: Hybrid MZ, Hybrid MX и XG, для которых предложат 13 цветовых схем.

Suzuki

Suzuki

Хэтчбеку подкорректировали решетку радиатора и оптику, а также перенесли ручки задних дверей с задних стоек на сами двери. В длину модель новой генерации достигает 3860 миллиметров, в ширину — 1695, а в высоту — 1500 при колесной базе 2450 миллиметров. В основе, судя по всему, осталась платформа Heartect.

Салон оформили в духе «старшего» Baleno со светлыми вставками на передней панели и в дверях. Swift достались аналоговая приборка и отдельно стоящий сенсорный дисплей мультимедийной системы в глянцевой рамке, мультируль и обновленный блок управления климат-контролем без крутящихся шайб. Под ним — нечто похожее на дисковод, хотя есть и более характерные для современности USB-входы.