Выросло число водителей, имеющих скидку за безаварийную езду по ОСАГО

Количество водителей, имеющих скидку за безаварийную езду по ОСАГО выросло в третьем квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом года прошлого. По данным Российского союза автостраховщиков, в этом году скидку получили 93% водителей. Годом ранее - 92,6%.

Также выросла доля водителей, имеющих максимальную скидку за безаварийную езду по ОСАГО в размере 54%. Их количество выросло до 34%. За аналогичный период прошлого года доля таких автовладельцев равнялась 30,4%. Еще у 3,1% автовладельцев коэффициент "бонус-малус" (КБМ) - тот, который определяет размер скидки для тех, кто ездит без аварий - равен единице. В третьем квартале 2022 года доля таких автовладельцев составляла 3,8%, сообщил президент РСА Евгений Уфимцев.

Надбавки за аварийную езду по ОСАГО во третьем квартале 2023 года получили 0,5% всех автовладельцев. Годом ранее таких автовладельцев насчитывалось 0,4%. Кроме того, в начальном классе системы бонус-малус в третьем квартале 2023 года находятся 3,4% всех водителей (годом ранее - 3,2% водителей). Напомним, что с 1 апреля 2022 года этот коэффициент составляет 1,17. До этой даты он был равен единице. Максимальную надбавку по ОСАГО за аварийную езду по итогам третьего квартала 2023 года получили лишь 0,01% водителей - столько же, сколько и по итогам третьего квартала 2022 года.