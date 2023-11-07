Выросло число водителей, имеющих скидку за безаварийную езду по ОСАГО
Количество водителей, имеющих скидку за безаварийную езду по ОСАГО выросло в третьем квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом года прошлого. По данным Российского союза автостраховщиков, в этом году скидку получили 93% водителей. Годом ранее - 92,6%.
Также выросла доля водителей, имеющих максимальную скидку за безаварийную езду по ОСАГО в размере 54%. Их количество выросло до 34%. За аналогичный период прошлого года доля таких автовладельцев равнялась 30,4%. Еще у 3,1% автовладельцев коэффициент "бонус-малус" (КБМ) - тот, который определяет размер скидки для тех, кто ездит без аварий - равен единице. В третьем квартале 2022 года доля таких автовладельцев составляла 3,8%, сообщил президент РСА Евгений Уфимцев.
Надбавки за аварийную езду по ОСАГО во третьем квартале 2023 года получили 0,5% всех автовладельцев. Годом ранее таких автовладельцев насчитывалось 0,4%. Кроме того, в начальном классе системы бонус-малус в третьем квартале 2023 года находятся 3,4% всех водителей (годом ранее - 3,2% водителей). Напомним, что с 1 апреля 2022 года этот коэффициент составляет 1,17. До этой даты он был равен единице. Максимальную надбавку по ОСАГО за аварийную езду по итогам третьего квартала 2023 года получили лишь 0,01% водителей - столько же, сколько и по итогам третьего квартала 2022 года.
"Новая система КБМ начала действовать с 1 апреля 2022 года. Она повысила размер максимальной скидки за безаварийное вождение для автовладельцев, а также увеличила надбавки для неаккуратных водителей. По данным статистики РСА, доля водителей, имеющих надбавки за аварийную езду остается минимальной, при этом доля аккуратных водителей растет. На наш взгляд, новая система работает и эффективно помогает стимулировать автовладельцев ездить безаварийно", - отметил Евгений Уфимцев.