Ford приступил к испытаниям Bronco китайской сборки

Ford разрешили производить Bronco в Китае. Американская компания получила разрешение китайского регулятора на массовую сборку внедорожников — выпуск наладят на мощностях совместного предприятия Ford и Jiangling Motor (JMC). Причем на Bronco местной сборки будет устанавливаться 2,3-литровый мотор, который производят на другом СП — Changan-Ford. Первые опытные образцы китайского Bronco уже сошли с конвейера и в настоящее время они проходят дорожные испытания.

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Впервые о том, что Bronco будут собирать не только в США, но еще и в Китае, стало известно в середине сентября. Тогда же сообщалось, что локальный вариант Bronco будет доступен в КНР с безальтернативной связкой 275-сильного мотора объемом 2,3 литра местного производства и восьмидиапазонного автомата. На выбор предложат несколько цветов и диски разного дизайна, а вот кузов, по всей видимости, будет только четырехдверным. Не исключено, что из Китая Bronco попадет и на российский рынок.

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Впрочем, Bronco можно купить в России и сейчас — внедорожники американского производства возят в страну через третьи страны по параллельному импорту. Однако стоит автомобиль немало: например, на Drom.ru можно найти несколько объявлений с Bronco 2023 года выпуска за 11-16 миллионов рублей. А вот машины китайской сборки могут стоить дешевле.