Новый пикап Ram 1500 лишился мотора V8

Концерн Stellantis представил пикап Ram 1500 2025 модельного года. Автомобиль получил новое семейство шестицилиндровых турбомоторов. Атмосферный двигатель V8 HEMI, ранее доступный для пикапа, ушел в историю.

© Ram

Для Ram 1500 доступны два рядных шестицилиндровых мотора семейства Hurricane с двойным турбонаддувом мощностью 420 и 540 л.с., а также двигатель V6 Pentastar.

Ram

Автомобиль доступен с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, с задним или полным приводом. Доступен межколесный дифференциал с электронной блокировкой и три варианта передаточных чисел главной передачи.