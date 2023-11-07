Названы критичные недостатки нового китайского кроссовера Jaecoo J7

Совсем недавно на российский рынок вышел новый китайский бренд Jaecoo. Первой моделью в линейке бренда стал кроссовер Jaecoo J7. Продажи только стартовали, а автомобиль оказался «сырым». Внешность у машины достойная, однако качество исполнения, некорректная русификация интерфейса, слабая шумоизоляция и другие проблемы, заставляют многих отказаться от покупки разрекламированного маркетологами кроссовера Jaecoo J7. Редакция «Южного автомобиля» указала пять главных недостатков Jaecoo J7, которые можно считать критичными.

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Некорректная русификация

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Многие китайские автопроизводители переводят меню приборной панели и мультимедийной системы с ошибками. Аналогичная проблема есть и на кроссоверы Jaecoo J7. Например, у автомобиля некорректно переведены некоторые пункты меню. Так в настройках рулевого управления пункт меню переведен как «Режим гиброусиления». Также при выборе режима движения «Грязь» на панели приборов высвечивается фраза «Вошел в мутный режим». Дилеры уверяют, что скоро появится обновленная прошивка для автомобиля и все огрехи перевода с китайского на русский будут устранены.

Эргономика

Эргономика салона автомобиля тоже оставляет желать лучшего. Стоит отметить не особо выраженную боковую поддержку передних кресел. Еще одним недостатком в салоне можно считать центральный подлокотник между водительским и пассажирским креслом. При активном рулении или при развороте, водитель ударяется локтем об этот самый подлокотник. Также из-за обилия цифровых экранов достаточно сложно разобраться с интерфейсом мультимедиа и настройками автомобиля. Периодически центральный экран может зависать. Физическими кнопками можно только включить обогрев стекол, аварийную сигнализацию и с помощью шайбы выбрать ездовой режим.

Слабая шумоизоляция

Еще одним критичным минусом для многих может стать слабая шумоизоляция, особенно во время езды по грунтовой или гравийной дороге. На днище отсутствуют аэродинамические звукопоглощающие щиты, при этом крепления для них есть. Также во время движения по неровному асфальту в салоне слышен звук шин.

Необработанное днище

Нижняя часть двигателя закрыта специальной защитой. При осмотре днища поражает количество хаотично нанесенного шовного герметика. Однако встречаются открытые участки с катафорезным грунтом. Владельцам придется производить дополнительную обработку антикоррозийными составами.

Также на каталитическом нейтрализаторе уже оказались следы ржавчины. В открытом доступе находятся трубки топливной и тормозной системы. Они не закреплены на кузове, а болтаются и могут быть повреждены. Заливная горловина топливного бака расположена слишком близко к рычагу задней подвески. В случае намерзания снега она может быть повреждена встречаются открытые участки с катафорезным грунтом. Пороги автомобиля снизу не обработаны специальными составами и могут сгнить через 3-5 лет. Владельцам придется производить дополнительную обработку антикоррозийными составами.

Проблемы с коробкой передач