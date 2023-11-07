Новый внедорожник Toyota для города назовут Land Cruiser FJ
Компания Toyota зарегистрировала новое торговое наименование - Land Cruiser FJ. Предполагается, что оно достанется новому внедорожнику: он не будет бояться препятствий, но благодаря размерам удовлетворит городских жителей.
Ещё на премьере нового Prado/Land Cruiser 250 Series был показан силуэт неназванной модели, в профиле которого угадывались черты легендарного и уже почившего FJ Cruiser. Новинка кажется меньше по габаритам, скорее, это будет Corolla Cross в формате внедорожника.
При такой постановке вопроса одна из главных интриг: будет ли модель при это рамной или же получит несущий кузов. С большой долей вероятности будет предпочтён второй вариант. В таком случает новый Land Cruiser FJ будет конкурентом кроссоверу Ford Bronco Sport.
В начале ноября компания Toyota начала продажи Crown Sedan - единственного представителя теперь уже обширного семейства "Краунов", имеющего классическую компоновку. Это к вопросу о том, что Toyota иногда готова жертвовать привычным, ставшим традицией, и выпускать машины в непривычном формате: ну кто бы мог подумать, что Crown станет переднеприводным? Такие есть: это Crown Sport и Crown Crossover.