На территории АвтоВАЗа заметили сразу два новых седана Lada Iskra
На территории АвтоВАЗа в Тольятти заметили сразу два новых седана Lada Iskra, которые походят испытания. Фотографии опубликованы инсайдерским пабликом Avtograd News в социальной сети VK.
Модель Lada Iskra сохранит фирменный икс-образный дизайн передней части. Некоторое время Lada Iskra и Lada Granta будут выпускаться параллельно. По предварительным данным, АвтоВАЗ может анонсировать новую Lada Iskra уже в августе 2023 года. Пока неизвестно, будет ли показан прототип, ходовой макет или просто изображения грядущей модели. В продажу Lada Iskra поступит только во второй половине 2024 года.
Новая модель придет на смену семейству Lada Granta. Новая модель Lada Iskra будет построена на адаптированной платформе CMF-B LS от концерна Renault. Семейство моделей Lada Iskra будет включать в себя седан, универсал и кросс-универсал. Что касается моторной линейки новой Lada Iskra, то она будет представлена сразу тремя вариантами. Это будут атмосферные двигатели рабочим объемом 1,6 литра мощностью 90 и 106 лошадиных сил, а также мотор рабочим объемом 1,8 литра мощностью 122 лошадиные силы.