На территории АвтоВАЗа заметили сразу два новых седана Lada Iskra

На территории АвтоВАЗа в Тольятти заметили сразу два новых седана Lada Iskra, которые походят испытания. Фотографии опубликованы инсайдерским пабликом Avtograd News в социальной сети VK.

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Модель Lada Iskra сохранит фирменный икс-образный дизайн передней части. Некоторое время Lada Iskra и Lada Granta будут выпускаться параллельно. По предварительным данным, АвтоВАЗ может анонсировать новую Lada Iskra уже в августе 2023 года. Пока неизвестно, будет ли показан прототип, ходовой макет или просто изображения грядущей модели. В продажу Lada Iskra поступит только во второй половине 2024 года.