Chevrolet Captiva 5 стала жертвой бешеного спроса в Убекистане. В первые же часы с момента начала продаж на модель было оформлено более трех тысяч договоров, две тысячи из которых — на кроссовер в товопой комплектации Premier. Как пишет Autostrada.uz, UzAuto Motors без объяснения причины приостановил оформление договоров на некоторые исполнения модели, и в настоящее время срок ожидания автомобиля достигает девяти месяцев.

В Узбекистане модель Captiva не продавалась с 2018 года, когда с азиатского рынка вывели кроссовер предыдущего поколения. Теперь локальная линейка Chevrolet расширена до одиннадцати моделей, и в нее входит Captiva 5 китайского производства. Это среднеразмерный кроссовер со 180-миллиметровым дорожным просветом, бензиновым мотором объемом 1,5 литра на 150 лошадиных сил и вариатором.

Chevrolet

Chevrolet

Chevrolet

Chevrolet

UzAuto Motors начал оформлять договора покупки Chevrolet Captiva 5 в первых числах ноября. Кроссовер оказался заметно дешевле конкурентов — базовую комплектацию с 1,5-литровым турбомотором, вариатором и передним приводом можно было купить за 300 миллионов сум (эквивалент 24,7 тысячи долларов). Это привело к ажиотажному спросу, временной приостановке оформления договоров и многомесячному ожиданию машины.