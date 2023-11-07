В Узбекистане очередь за Chevrolet Captiva 5 растянулась на многие месяцы
Chevrolet Captiva 5 стала жертвой бешеного спроса в Убекистане. В первые же часы с момента начала продаж на модель было оформлено более трех тысяч договоров, две тысячи из которых — на кроссовер в товопой комплектации Premier. Как пишет Autostrada.uz, UzAuto Motors без объяснения причины приостановил оформление договоров на некоторые исполнения модели, и в настоящее время срок ожидания автомобиля достигает девяти месяцев.
В Узбекистане модель Captiva не продавалась с 2018 года, когда с азиатского рынка вывели кроссовер предыдущего поколения. Теперь локальная линейка Chevrolet расширена до одиннадцати моделей, и в нее входит Captiva 5 китайского производства. Это среднеразмерный кроссовер со 180-миллиметровым дорожным просветом, бензиновым мотором объемом 1,5 литра на 150 лошадиных сил и вариатором.
UzAuto Motors начал оформлять договора покупки Chevrolet Captiva 5 в первых числах ноября. Кроссовер оказался заметно дешевле конкурентов — базовую комплектацию с 1,5-литровым турбомотором, вариатором и передним приводом можно было купить за 300 миллионов сум (эквивалент 24,7 тысячи долларов). Это привело к ажиотажному спросу, временной приостановке оформления договоров и многомесячному ожиданию машины.
Autostrada.uz предполагает, что продажи были остановлены для того, чтобы оценить, «сколько автомобилей будет оплачено, а сколько было взято на хайпе». Ранее таким же образом приостановили оформление контрактов на Cobalt, Lacetti и Damas — клиенты активно пользовались этой услугой, так что количество заключенных договоров превысило отметку в 50 тысяч штук. Как и в случае с Captiva, это тоже привело к увеличению сроков поставки автомобилей.