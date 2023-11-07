В России резко увеличились продажи машин старше 10 лет

«Продажи таких возрастных автомобилей за девять месяцев 2023 года выросли на 39,4%, тогда как весь рынок подержанных машин – на 32,2%. Продажи «свежих» подержанных (возрастом до 3 лет включительно) выросли всего на 5%», — отмечается в исследовании.