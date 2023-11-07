Маск готовит новый ход в ценовой войне на автомобильном рынке

У Tesla может появиться электрокар за 25 тысяч евро. В пересчете на рубли это примерно 2,5 миллиона по нынешнему курсу — почти вдвое дешевле стартовой цены Tesla Model 3, которая является самой доступной моделью марки. Давно анонсированная «дешевая» Tesla может стать новым ходом Илона Маска в ценовой войне, которую он ведет в борьбе за лидерство на мировом рынке электромобилей. Производство, как пишет Reuters, он хочет наладить в Германии.

«Гигафабрика» Tesla в окрестностях Берлина вскоре получит оборудование, которое позволит отливать под давлением почти всю нижнюю часть автомобиля целиком, говорят источники. Это значительно упростит производство и снизит себестоимость, а с ней и рыночную цену электрокаров.

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Таким образом Tesla планирует приблизиться к цели — поставлять по 20 миллионов машин в год к 2030 году. Илон Маск сделал ставку на массовость, в отличие, к примеру, от Volkswagen, сосредоточенного на сохранении прибыли.

Если Tesla удастся удержать цену нового электрокара в пределах 25 тысяч евро, он окажется одним из самых дешевых в Европе — чуть дороже недавно дебютировавшего хэтчбека Citroen ë-C3 четвертого поколения. По данным JATO Dynamics, в первой половине 2023 года средняя стоимость «батарейного» автомобиля составила 65 тысяч евро (6,4 миллиона рублей). В Китае, для сравнения, этот показатель составляет чуть более 31 тысячи евро (три миллиона рублей).

Дата старта производства новинки пока неизвестна. Сейчас немецкий завод Tesla выпускает Model Y, лидирующую на рынке электромобилей Европы.