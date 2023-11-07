Toyota начала выпуск нового кроссовера

Компания Toyota запустила производство кроссоверов C-HR нового поколения. Выпуск наладили на заводе в турецкой Сакарье, это предприятие стало первым европейским центром Toyota по производству гибридных автомобилей, сообщила пресс-служба автокомпании.

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Как рассказали в Toyota, старт выпуска гибридных C-HR является частью плана по достижению углеродной нейтральности в Европе к 2040 году. К 2030 году японский автопроизводитель собирается достичь углеродной нейтральности на всех своих европейских производственных предприятиях.

Новый кроссовер поступит в продажу в четырех модификациях: гибриды с 1,8- и 2,0-литровыми двигателями, гибрид с полным приводом и двухлитровым мотором, а также подключаемый гибрид с агрегатом такого же объема. В салоне C-HR установлен блок, объединяющий цифровую приборную панель и экран мультимедийной системы (диагональ дисплеев составляет 12,3 дюйма). В список оснащения вошли 20-дюймовые диски, проекционный дисплей, панорамная крыша, атмосферная подсветка салона и аудиосистема JBL.

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