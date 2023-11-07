Завод "Лада Санкт-Петербург" полноценно заработает в 2024 году

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал, что полный запуск автомобильного завода «Lada Санкт-Петербург» (бывшее предприятие Nissan) запланирован на 2024 год. Об этом сообщает «Фонтанка».

Соколов заявил, что с июня 2023 года петербургский завод выпустил более сотни автомобилей, но полноценный перезапуск ожидается в 2024-м. Он подчеркнул, что многое будет зависеть от скорости переговорного процесса и запуска новых продуктов АвтоВАЗа.

Глава компании отметил, что АвтоВАЗ сохраняет план по выпуску новых моделей на петербургском предприятии в партнерстве с китайскими производителями. В 2024 году в сотрудничестве с производителем из КНР на заводе планируют выпустить седан.

«С нашими восточными партнерами мы ведем активный переговорный процесс, и ряд новых продуктов и проектов реализуем на площадке петербургского завода», — подчеркнул Соколов.

Летом 2023 года в АвтоВАЗе объявили о планах перезапустить производство машин на бывшем заводе Nissan в Петербурге в партнерстве с китайским производителем FAW.

Первым результатом партнерства стал кроссовер Lada Х-Cross 5 с турбированным двигателем на 160 лошадиных сил и семиступенчатой коробкой-автомат. Авто получило интеллектуальные системы безопасности ADAS (контроль утомляемости водителя, предупреждение о выезде из полосы и другие) и панорамную крышу.