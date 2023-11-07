Chery привезет в РФ еще один бренд

Компания Chery выделит работу с автомобилями на альтернативных источниках энергии в России в новый бренд - Chery NEV.

© Российская Газета

Как сообщают "Китайские автомобили", с 2024 года в нашей стране будут продаваться не только гибриды, которые уже появились в РФ, но и чистые "электрички".

"Для нового бренда Chery NEV будет создана индивидуальная дилерская сеть на конкурсной основе, включающая на первом этапе до 70 партнёров на территории России", - сообщили в компании.

Известно, что новое направление бизнеса возглавил Дмитрий Максимов, который известен по работе директором по продажам бренда Volkswagen.

Компания обещает поделиться подробностями чуть позже.