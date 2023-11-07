Эксперт перечислил отличия дешевых моделей Tesla от дорогих

Дешевые модели электромобилей Tesla, производство которых планируют запустить в Германии, будут отличаться от дорогих только оснащением и комплектацией, рассказал автоэксперт Вячеслав Субботин. В беседе с «360» он подчеркнул, что принцип работы транспортных средств остается одинаковым независимо от цены: им требуются батарейка, инвертор, преобразующий напряжение, и электромотор.

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Илон Маск выпускает разные автомобили — и дорогие, и дешевые. И диапазон цен у него довольно большой, на самом деле. <...> Дорогая модель от более дешевой отличается только оснащением и комплектацией, больше ничем, — пояснил автоэксперт.