Покупатель автомобиля из Армении пожаловался на утильсбор в 1,3 млн рублей

«В какой-то момент я случайно узнаю об этом постановлении. О нем не было никакой информации толком, то есть что это постановление вообще существовало. Изначально я должен был заплатить утилизационный сбор 5 тысяч рублей с чем-то, а сейчас я должен заплатить 1,27 млн рублей. Колоссальная сумма при условии, что я машину приобрел за такие деньги», — пожаловался радиостанции автовладелец по имени Антон, который заказал автомобиль через посредника в Армении.