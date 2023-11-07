Эксперт рассказал, при какой аварии автомобиль может взорваться

Возгорание и взрыв при аварии могут произойти в случае опрокидывания автомобиля. Как сообщает «Газета.Ru», об этом рассказал президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр .

По словам эксперта, возгорания при лобовом столкновении происходят крайне редко. Чаще оно может случиться при перевороте автомобиля, когда из него вытекает топливо.

«Появление искры или возникновение короткого замыкания приводит к взрыву из-за паров бензина. Каждая нормальная машина проходит многочисленные краш-тесты, которые предусматривают, что пожара при аварии случиться не должно», — подчеркнул Хайцеэр.

К взрыву во время аварии также может привести наличие в автомобиле газобаллонного оборудования, однако лишь в том случае, если систему установили с нарушениями или не обслуживали. Президент НАС отметил, что баллоны проходят жесткие испытания — они достаточное крепкие, чтобы выдержать падение машины. Возгорания обычно происходят из-за проблем с соединением элементов. В частности, удар сзади может спровоцировать искру в момент подачи газа — она приведет к пожару.