Эксперт рассказал, при какой аварии автомобиль может взорваться
Возгорание и взрыв при аварии могут произойти в случае опрокидывания автомобиля. Как сообщает «Газета.Ru», об этом рассказал президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр.
По словам эксперта, возгорания при лобовом столкновении происходят крайне редко. Чаще оно может случиться при перевороте автомобиля, когда из него вытекает топливо.
«Появление искры или возникновение короткого замыкания приводит к взрыву из-за паров бензина. Каждая нормальная машина проходит многочисленные краш-тесты, которые предусматривают, что пожара при аварии случиться не должно», — подчеркнул Хайцеэр.
К взрыву во время аварии также может привести наличие в автомобиле газобаллонного оборудования, однако лишь в том случае, если систему установили с нарушениями или не обслуживали. Президент НАС отметил, что баллоны проходят жесткие испытания — они достаточное крепкие, чтобы выдержать падение машины. Возгорания обычно происходят из-за проблем с соединением элементов. В частности, удар сзади может спровоцировать искру в момент подачи газа — она приведет к пожару.