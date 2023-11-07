Популярные в США пикапы оказались опасными

В обновленном краш-тесте, учитывающем безопасность пассажиров заднего ряда, три из четырех полноразмерных пикапов, оцененных Страховым институтом дорожной безопасности (IIHS), получили «плохие» рейтинги.

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Как пишет SPEEDME.RU, пикапы Ford F-150, Chevrolet Silverado 1500 и Ram 1500 с двойной кабиной 2023 года не прошли тесты, и только Toyota Tundra 2023 года получила «удовлетворительный» рейтинг. В то же время в обновленном боковом краш-тесте института три из четырех полноразмерных пикапов — F-150, Ram 1500 и Tundra — показали «хорошие» результаты. Silverado был оценен на уровне «приемлемо».