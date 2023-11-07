Инженерный центр АвтоВАЗа откроется еще в одном городе
АвтоВАЗ откроет инженерный центр в Санкт-Петербурге. Как сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Максима Соколова, научно-технический центр начнет работу в северной столице уже восьмого ноября. Об этом Соколов сказал в ходе речи на проходящей там конференции «Национальная технологическая революция 20.35». Таким образом, новые Lada начнут проектировать за пределами Тольятти, где расположен головной центр.
Какие автомобили АвтоВАЗ планирует разрабатывать силами нового инженерного центра, пока неизвестно. В Санкт-Петербурге у компании с недавних пор есть завод, некогда принадлежавший Nissan.
В начале лета там наладили производство кроссовера Lada Х-Cross 5 со 160-сильным турбомотором, который представляет собой китайский FAW Bestune T77 с другими шильдиками. На рынок он пока так и не вышел.
Инсайдеры сообщали о проблемах между АвтоВАЗом и китайским автогигантом, но отечественный производитель и Минпромторг информацию не подтверждают.
акже в следующем году АвтоВАЗ намерен начать производство бизнес-седана Lada Aura — «растянутой» версии флагманской Vesta, которую рекомендовали чиновникам в качестве замены для иномарок. В 2024-м в гамму марки должны вернуть и Lada Largus. В перенос его производства из Тольятти в Ижевск будет вложено порядка двух миллиардов рублей. Кроме этого, планируется запустить сборку замены Granta — Lada Iskra.