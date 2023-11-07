Инженерный центр АвтоВАЗа откроется еще в одном городе

АвтоВАЗ откроет инженерный центр в Санкт-Петербурге. Как сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Максима Соколова, научно-технический центр начнет работу в северной столице уже восьмого ноября. Об этом Соколов сказал в ходе речи на проходящей там конференции «Национальная технологическая революция 20.35». Таким образом, новые Lada начнут проектировать за пределами Тольятти, где расположен головной центр.

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Какие автомобили АвтоВАЗ планирует разрабатывать силами нового инженерного центра, пока неизвестно. В Санкт-Петербурге у компании с недавних пор есть завод, некогда принадлежавший Nissan.

В начале лета там наладили производство кроссовера Lada Х-Cross 5 со 160-сильным турбомотором, который представляет собой китайский FAW Bestune T77 с другими шильдиками. На рынок он пока так и не вышел.

Инсайдеры сообщали о проблемах между АвтоВАЗом и китайским автогигантом, но отечественный производитель и Минпромторг информацию не подтверждают.