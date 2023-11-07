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Инженерный центр АвтоВАЗа откроется еще в одном городе

АвтоВАЗ откроет инженерный центр в Санкт-Петербурге. Как сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Максима Соколова, научно-технический центр начнет работу в северной столице уже восьмого ноября. Об этом Соколов сказал в ходе речи на проходящей там конференции «Национальная технологическая революция 20.35». Таким образом, новые Lada начнут проектировать за пределами Тольятти, где расположен головной центр.

Инженерный центр АвтоВАЗа откроется еще в одном городе
© Motor.ru

Какие автомобили АвтоВАЗ планирует разрабатывать силами нового инженерного центра, пока неизвестно. В Санкт-Петербурге у компании с недавних пор есть завод, некогда принадлежавший Nissan.

В начале лета там наладили производство кроссовера Lada Х-Cross 5 со 160-сильным турбомотором, который представляет собой китайский FAW Bestune T77 с другими шильдиками. На рынок он пока так и не вышел.

Инсайдеры сообщали о проблемах между АвтоВАЗом и китайским автогигантом, но отечественный производитель и Минпромторг информацию не подтверждают.

акже в следующем году АвтоВАЗ намерен начать производство бизнес-седана Lada Aura — «растянутой» версии флагманской Vesta, которую рекомендовали чиновникам в качестве замены для иномарок. В 2024-м в гамму марки должны вернуть и Lada Largus. В перенос его производства из Тольятти в Ижевск будет вложено порядка двух миллиардов рублей. Кроме этого, планируется запустить сборку замены Granta — Lada Iskra.