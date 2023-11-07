Россиянам могут разрешить регистрировать машины без ОСАГО

Депутаты Госдумы одобрили законопроект, упрощающий процедуру регистрации автомобилей, сообщается в системе обеспечения законодательной деятельности (СОЗД). Он предусматривает сокращение списка необходимых документов, в том числе исключение полиса ОСАГО. Также авторы законопроекта предлагают ввести процедуру прекращения регистрации по заявлению владельца в случае угона автомобиля.

Предлагается исключить полис ОСАГО из перечня документов, предъявление которых является обязательным для совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца, а также внести изменения в Закон об ОСАГО, — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что создание данного законопроекта направлено на реализацию прав жителей новых российских регионов. Авторы документа подчеркивают, что правительство Украины неправомерно и необоснованно выставляет транспортные средства в международный розыск. Для решения этой проблемы предлагается наделить регистрирующие органы правом определять особенности совершения регистрационных действий в отношении таких автомобилей.