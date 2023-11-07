Салон обновленного Kia Carnival стал технологичнее

Kia показала обновленный салон минивэна Сarnival. Главное нововведение — два экрана одинакового размера, которые объединены в один кластер, как у K5. От последнего Сarnival унаследовал и сенсорное управление климатической системой. Кроме того, модели обещаны улучшенная шумоизоляция. Вместе с публикацией фотографий интерьера Kia рассекретила и гибридную модификацию Сarnival.

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Внешне новый Сarnival отличается от дорестайлингового дизайном передней и задней оптики, иной радиаторной решеткой и другими бамперами. В целом минивэн стал походить на кроссовер Sorento. На выбор будут предложены всего два исполнения, на семь и девять мест, а вот 11-местный автомобиль из линейки исключили. Из необычных опций можно отметить отсек в подлокотнике между передними креслами с дезинфекцией ультрафиолетовыми лучами. Будет у минивэна и центральная подушка безопасности.

Kia

Kia

Kia

Kia

Kia

Заявляется и гибридная установка на базе 1,6-литрового ДВС мощностью 245 лошадиных сил. Обычные же топливные модификации остались прежними — это бензиновая с «шестеркой» объемом 3,5 литра на 294 силы и дизельная с агрегатом, развивающим 194 лошадиные силы.

По предварительным данным, цены на новинку будут начинаться от 34 700 000 вон (2,45 миллиона рублей), то есть она будет на несколько сотен тысяч дороже дореформенной модели. Гибрид может обойтись минимум в 39 250 000 вон (2,77 миллиона рублей).