Госдума одобрила законопроект о снятии авто с учета в день продажи

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешает автовладельцам подавать заявление в ГИБДД о снятии машины с учета сразу после совершения сделки по продаже. Об этом сообщает ТАСС.

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Согласно законопроекту, предыдущий владелец транспортного средства (ТС) может подать заявление о прекращении учета в регистрационное подразделение ГИБДД сразу же после совершения сделки по продаже с использованием «Госуслуг» или при ее нотариальном удостоверении.