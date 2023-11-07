Россиянам могут разрешить регистрировать машины без ОСАГО
Госдума России приняла в I чтении законопроект, исключающий полис ОСАГО из списка обязательных для регистрации транспорта документов.
«Законопроектом предлагается исключить полис ОСАГО из перечня документов, предъявление которых является обязательным для совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца, а также внести изменения в закон об ОСАГО и в закон о безопасности дорожного движения, исключающие обязанность заключения договора ОСАГО до совершения регистрационных действий», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Автором изменений стал глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев. Кроме того, законопроект позволяет владельцу похищенного транспортного средства начать процедуру прекращения регистрации транспорта. Это убирает необходимость отправлять сведения о фактическом отсутствии автомобиля в различные инстанции. Помимо этого, инициатива также вводит процедуру обязательного осмотра транспортного средства, если ранее его госучёт был прекращен, а владелец желает его возобновить.
Ранее в России выросла цена полиса ОСАГО.