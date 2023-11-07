Россиянам могут разрешить регистрировать машины без ОСАГО

«Законопроектом предлагается исключить полис ОСАГО из перечня документов, предъявление которых является обязательным для совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца, а также внести изменения в закон об ОСАГО и в закон о безопасности дорожного движения, исключающие обязанность заключения договора ОСАГО до совершения регистрационных действий», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.