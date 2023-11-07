Скорость движения электросамокатов в Москве предлагают ограничить 20 км/ч

Предлагается в Москве ограничить до 20 км/ч скорость движения на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности, заявил замначальника управления ГИБДД ГУ МВД по Москве Евгений Логиновский. Парламентская газета

«Я бы хотел выступить с предложением, чтобы по аналогии с жилой зоной ввести на территории города Москвы общее ограничение скорости движения СИМ до 20 км/ч», — подчеркнул Логиновский. RT на русском

С 1 марта вступили в силу поправки в ПДД, согласно которым электросамокаты, электрoскейтборды, гирoскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства получили статус СИМ. Перемещаться на них можно со скоростью не более 25 км/ч по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам. Их масса не должна превышать 35 кг. ТАСС