Установка китайского двигателя может снизить стоимость автомобиля Aurus

Стоимость Aurus отечественного производства может снизиться благодаря установке двигателей от китайского внедорожника Tank. Об этом написали авторы Telegram-канала «Русский автомобиль». Источник утверждает, что задача исполнителя в этом процессе возложена на российский завод Haval.

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Несмотря на то, что на официальном уровне эта информация пока не получила подтверждения, выводы источников выглядят убедительными. В пользу факта, что на Aurus могут устанавливать китайские двигатели, свидетельствует недавнее посещение Китая специалистами НАМИ. Не стоит забывать и о том, что ранее появилась информация о том, что на тульском заводе Haval Motor Manufacturing Rus могут наладить сборку мотора V6 E30Z.

Силовая установка устанавливается на рамный внедорожник Tank 500, продажи которого с некоторых пор стартовали в России. Есть сведения, что двигатель будут устанавливать и на люксовые модели Aurus, речь идет о версиях «для рядовых граждан».